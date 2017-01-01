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249 şehit adına 249 fidan toprakla buluşturuldu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:03
249 şehit adına 249 fidan toprakla buluşturuldu

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen 249 şehit anısına 249 fidan toprakla buluşturuldu.

İlahiyat Fakültesi binası yanındaki arazide fidan dikimi amacıyla düzenlenen etkinlikte şehitler için dua edildi, ardından öğrenciler tarafından her bir şehit adına hazırlanan fidanlar dikildi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, burada yaptığı konuşmada, ülkesini ve geleceğini canları pahasına fedakarca savunan 15 Temmuz demokrasi şehitlerini bir kez daha minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük ihanetlerden birinin 15 Temmuz olduğuna işaret eden Dalgın, "15 Temmuz gecesi vatanımızın karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında cesur ve kararlı duruş sergileyerek hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Bugün 249 şehidimiz için 249 fidan dikerek onları bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz. Etkinliğimizi düzenleyen öğrenci konsey başkanlığımıza ve desteklerinden dolayı orman işletme müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Konsey Başkanı Süleyman Uğur da anlamlı projelerine kayıtsız kalmayan herkese teşekkür etti.

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