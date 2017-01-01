KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisi ilk maçında Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, Galatasaray'ı 66-53 mağlup etti.
Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayan Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, ilk çeyreği 18-9 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibi karşısında skor üstünlüğünü devam ettiren yeşil-beyazlılar, soyunma odasına 34-19 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 54-43 üstün geçen Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, salondan 66-53 galip ayrıldı.
Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti ve üçüncülük yarışında avantajlı duruma geldi. Serinin ikinci maçı, yarın oynanacak. Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar, bu müsabakayı kazanması durumunda üçüncü olacak. Galatasaray'ın galip gelmesi halinde serinin üçüncü ve son mücadelesi, 26 Mayıs Cuma günü yapılacak.