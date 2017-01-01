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"Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:15
"Yetim Dayanışma Günleri" etkinliği

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Yetim Dayanışma Günleri" etkinlikleri kapsamında, Halep'e bağlı Azez ilçesindeki yetim çocuklar için oyun şenliği düzenledi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 7'ncisi yapılan etkinlikte, Babüsselam, Siccu ve Şemmarin kamplarında yaşayan 300 yetim anaokulu öğrencisi bir araya geldi.

Sportif yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, oyuncak ve pamuk şekeri dağıtıldı, çocuklara yemek verildi.

Açıklamada görüşleri aktarılan İHH Kilis Proje sorumlusu Hasan Aksoy, yetim çocukların her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İHH'nın dünyada yaklaşık 90 bin yetimi himaye ettiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Vakfımız çeyrek asırdan bu yana dünyanın neresinde bir yetim varsa ona ulaşmayı hedef koymuştur. Buradaki yetimler bizlerin emanetidir. Onlara daha güzel bir gelecek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere yardımlarını esirgemeyen ve bu kutlu davada her zaman yanımızda olan halkımıza sonsuz teşekkür ederim."

Aksoy, bu tür etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

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