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"Kravatlı teröristler en ağır şekilde cezalandırılsın"

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:27
"Kravatlı teröristler en ağır şekilde cezalandırılsın"

MARDİN (AA) - Mardin’in Derik Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın görülmesine başlandı.

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Mardin adliyesi önünde toplanan, ellerinde, "Terör insanlık suçudur", "Terörün dini, imanı, ırkı, kökeni yoktur", "Terörü lanetliyoruz" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, Vali Mustafa Yaman ve şehidin babası Asım Safitürk'ün binaya girişi sırasında, saldırıya ve sanıklara tepkilerini dile getirdi.

"Safitürk burada, katillere idam", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarını atan grup adına açıklama yapan Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Safitürk'ü şehit edenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

- "İdamlarını istiyoruz"

"Kaymakamımızı kravatlı teröristler odasına bomba koyarak şehit ettiler." diyen Kandemir, şunları kaydetti:

"Bugün o kravatlı teröristlerin mahkemesidir. Mardin halkı olarak, hiçbirimiz bunu kabul etmiyoruz. Kravatlı teröristlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Her zaman, her yerde kaymakamımızın yanındayız. Çünkü kaymakam bizden biriydi. Bu bölgeye hizmet etmek için buraya gelmişti. İdamlarını istiyoruz. İster PKK'lı ister FETÖ olsun, devletimizden bu kravatlı teröristleri bir an önce aramızdan çıkarmasını istiyoruz."

- "Derikliler saldırıyı lanetliyor"

Derik Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Tayyip Eken de teröre her zaman karşı olduklarını vurguladı.

Her zaman devletin yanında yer aldıklarını dile getiren Eken, "Derik halkı olarak hiçbir zaman teröre destekçi olmadık. Kalleşçe kaymakamımızın şehit edilmesine hepimiz karşıyız." ifadelerini kullandı.

Eken, Derik halkı olarak saldırıyı lanetlediklerini sözlerine ekledi.

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