Almanya'dan Endonezya'ya bisikletle yolculuk

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KASTAMONU (AA) - Almanya'dan bisikletle Endonezya'ya gitmek üzere yola çıkan bilgisayar operatörü Daniel Graf ile anaokulu öğretmeni kız arkadaşı Antonia Merz, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi.

Almanya'nın Konstanz şehrinden nisan ayında bisikletle hareket eden, her ikisi de 31 yaşındaki Graf ve Merz, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve Yunanistan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Dinlenmek için Hanönü ilçesinde mola veren Alman arkadaşlar, yolculuklarının başından bu yana 3 bin 200 kilometre yol katetti.

Daniel Graf, AA muhabirine, kız arkadaşı ile Endonezya'ya bisikletle gitmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Sinop, Samsun, Trabzon üzerinden sahil yolunu takip ederek Türkiye'den çıkacaklarını belirten Graf, Gürcistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya gideceklerini anlattı.

Aralık ayında Endonezya'ya ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Graf, bu süre içinde 18 bin kilometre pedal çevireceklerini kaydetti.

Merz de farklı ülke insanlarını, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini tanımak amacıyla böyle bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

Türkiye'nin çok güzel olduğunu dile getiren Merz, "Türk insanı gerçekten cana yakın, yardımsever. Gece çadırda kalıyoruz. Yolculuğumuz boyunca önemli bir sorun yaşamadık." dedi.

Merz, Endonezya'dan feribotla İtalya'ya geçeceklerini, oradan da tekrar bisikletle Almanya'ya döneceklerini ifade etti.

Graf ve Merz, bir lokantada yemek yedikten sonra yollarına devam etti.