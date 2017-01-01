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Aydınca Barajı ile 33 bin dekar arazi suyla buluşacak

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:45

SAMSUN (AA) - Amasya'da yapımı devam eden Aydınca Barajı tamamlandığında 33 bin 300 dekar zirai arazinin suya kavuşacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, yazılı açıklamasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedeflenen GÖLSU Projesi kapsamında Amasya ilinin de nasibini aldığını aktardı.

Orta Anadolu Gelişim Projesi kapsamında bulunan Amasya'da 2003-2019 yıllarında tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 101 bin 198 kişiye ilave içme suyu temin edilmesinin amaçlandığını işaret eden Acu, ayrıca 212 bin 80 dekar zirai alanın sulamaya açılması, 100 milyon lira gelir artışı, 114 yerleşim yerinin ve 21 bin 935 dekar arazinin taşkınlardan korunması, HES'lerin kurulu gücünün 167 megavata çıkarılması, 618,62 milyon kilovatsaat yıllık hidroelektrik enerjisi üretiminin hedeflendiğini anlattı.

Çalışmaları hızla devam eden Amasya Aydınca Barajı kapsamında 137 bin dekar alanda toplulaştırma yapılacağını belirten Acu, şunları kaydetti:

"33 bin 300 dekar alanda sulama şebekesi inşaatı yapılacak proje tamamlandığında 2017 birim fiyatları ile dekar başına 400 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 13 milyon 320 bin lira katkı ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir. Proje ile bölgede sulu tarımın başlaması, birim alandan elde edilen ürün miktarının artması sayesinde kazanılacak ekonomik faydanın yanı sıra ilave istihdam sağlanması, kırsal alanda gelir dağılımı artması, köylerden şehirlere göç olayının önlenmesi amaçlanıyor."

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