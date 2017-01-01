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FETÖ'nün sözde "Çevik kuvvet grup imamı"na 12 yıl 6 ay hapis

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:45

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Çevik kuvvet grup imamı"olduğu öne sürülen eski polis memuru, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski polis memuru Mehmet Eraslan ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunu, örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesaplarının bulunduğunu belirterek, dosya kapsamı ve tanık anlatımları doğrultusunda Eraslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyetince, son sözü sorulan Eraslan, "Ben devletine sadakatle bağlı çalışmış bir kişiyim. Asla terörist değilim. Bunu Allah biliyor. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Eraslan'ı, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski polis memuru Mehmet Eraslan'ın FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da hesabının bulunduğu anlatılıyordu.

Tanık beyanları ve teşhislerine göre Eraslan'ın örgüt üyeliğinin ötesine geçip örgütteki üstlerinin takdir ve teveccühünü kazandığı anlatılan iddianamede, bu nedenle örgütün sanığa çevik kuvvet grubunda görev yapan üyelerin grup sorumluluğunu ve imamlığını verdiği kaydediliyordu.

İddianame, sanığın 2012-2014 yılları arasında söz konusu grubun imamlığını yaptığı vurgulanarak, Eraslan'ın "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.


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