İslahiye'ye "kırmızı biber anıtı"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sembolü haline gelen biberin "anıtı" yapılıyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin en kaliteli kırmızı biberini üreten ve sofralık pul biberde söz sahibi olan ilçede, ilçenin sembolü haline gelen ve "kırmızı altın" olarak da nitelendirilen kırmızı biber anıtının montajının sürdüğünü belirtti.

Vural, çevre yolunun ilçe girişindeki Fatih Kavşağı'nda konuşlandırılan kırmızı biber anıtının ilçenin tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

- Üzüm anıtını da yapılacak

Vural, önümüzdeki hafta içinde de İslahiye’nin ikinci sembolü olan üzüm anıtının Altınüzüm’de yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Heykeltıraş Meral Kaysı da 4 kişilik ekiple, 2,5 aylık sürede yaptıkları çalışma sonucu, 5 biber figürü anıtını 5,5 metre yüksekliğinde ve rüzgara dayanaklı polyester fiber kaplama olarak inşa ettiklerini anlattı.

Kaysı, bir hafta sonra, 3 metre yüksekliğinde ve tek salkım halinde tasarlanan üzüm anıtına başlayacaklarını belirtti.

