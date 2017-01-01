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Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanına hapis cezası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:03

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Birgili ile avukatı ve yakınları katıldı.

Kimlik tespitlerinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerin özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık Birgili, Sakarya Üniversitesi, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi ve Süleyman Şah Üniversitesinde görev yaptığını söyledi.

2012 yılında görev yapan Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik'in kendisini aradığını belirten sanık Birgili, "Bankanın yönetim kurulunda denetçi üye olarak çalışmam için genel kurula teklif edeceğini söyledi. Bunun üzerine SAÜ'den izin alınması gerektiğini anlattım. Üniversiteye yazı yazıldı, yönetim kuruluna katılmama izin verildi. TMSF'nin Bank Asya'ya el koyduğu 3 Şubat 2015'e kadar bu bankadaki görevime devam ettim." dedi.

Sanık Birgili, bankadan gelen teklifi cazip olduğu için kabul ettiğini ifade ederek, "Akademi camiasında bu kurumlarda çalışmak prestij kaynağıdır. Birçok bankada akademisyen çalışıyor. Bankacılık mevzuatı çerçevesinde çalıştım. Aldığımız kararlar, karar defterinde yazılıdır." şeklinde konuştu.

Sanık Birgili, yardımsever bir insan olduğunu, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneğine ve birçok derneğe bağış yardımında bulunmuş olabileceğini dile getirdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Birgili, beraatını talep etti.

Duruşmada, esas hakkındaki görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatına, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı, savcının mütalaasına ilişkin savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin her iki suçtan beraatını talep etti.

Tekrar söz alan sanık Birgili, avukatının savunmasına katıldığını dile getirerek, "Anayasayı ihlal ve terör örgütü üyeliği suçlamalarını kabul etmiyorum. TMSF'nin bankaya el koyduğu 3 Şubat'tan gözaltına alındığım süreye kadar hakkımda hiçbir işlem yapılmadı. Akademisyen olmam nedeniyle yurtdışında istediğim üniversitede iş bulurdum ama kaçmadım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Birgili hakkında "anayasayı ihlal" suçundan koşullar oluşmadığı için beraatına, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

- Süreç

Bank Asya Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Birgili, 7 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, 23 Eylül'de çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Birgili hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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