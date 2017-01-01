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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:08

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi ismini taşıyan yaşam alanını gezdi.

Bahçeli, Alanya Belediyesinin toplu açılış töreninin ardından, Bektaş Mahallesi Tavşandamı mevkisinde belediye tarafından yaptırılan "Devlet Bahçeli Yaşam Alanı"na geldi.

Alanda açılan, "Muz Lifi Projesi Muzdan Sanata Hayaldan Tasarıma" isimli sergiyi de gezen Bahçeli, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

İlçe merkezindeki Alaaddin Keykubat Parkı'nın açılışını da yapan Bahçeli'ye Alaaddin Keykubat heykelciği ve Alanya'nın sembolü çift başlı kartal figürlü tablo hediye edildi.

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