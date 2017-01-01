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MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın annesi Birsen Dağdaş, "Bu hainlerin cezasını fazlasıyla versinler." dedi.

Şehit annesi Dağdaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davayı haber bültenlerinden takip ettiğini söyledi.

Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli oğlunun 4 tankın önüne durduğunu ve vatanı için şehit düştüğünü vurgulayan Dağdaş, "Bu hainlerin cezasını fazlasıyla versinler." dedi.

Dağdaş, Çatı Davası'ndaki bazı sanıkların duruşma arasında şehit ailelerine küfür ettiği yönünde haberlere de rastladığını belirterek, yaşananların kendisini ve ailesini çok üzdüğünü, haberleri gözyaşları içinde izlediğini kaydetti.