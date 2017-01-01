Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 11 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.