KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Beşiktaş RMK Marine, Kardemir Karabükspor'u 74-49 yenerek, avantajlı duruma geçti.
Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan maça hızlı başlayan Beşiktaş RMK Marine, ilk periyodu 21-11 önde tamamladı.
İkinci periyotta rakibi karşısındaki skor üstünlüğünü devam ettiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına 41-16 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 54-30 üstün geçen Beşiktaş RMK Marine, salondan 74-49 galip ayrıldı.
Beşiktaş, bu sonuçla seride durumu 1-0'a getirerek, avantaj elde etti.