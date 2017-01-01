Sözde "ilçe sorumlusu"nun FETÖ davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, sözde ilçe sorumlusu ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesinin sivil imamı olduğu iddiasıyla tutuklanan makine mühendisi Alparslan Yiğit'in yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanığın avukatı Harun Işık hazır bulunurken, Alparslan Yiğit, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Yiğit, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

ADSL hattı kullandığını ve şifre kullanmadığını belirten Yiğit, "Bu sebeple dışarıdan herhangi bir kişi rahatça bu hattı kullanarak sanki ben kullanıyormuşum gibi müdahale edebilir. Benden alınan dijital materyallerde programın kullanıldığına dair tespitler yapılmamıştır." dedi.

Yiğit, hakkında aleyhe beyanlarda bulunan tanıkların büyük bir kısmını hiç görmediğini öne sürerek, şunları ifade etti:

"Tanıkların beyanları çelişkiler içermektedir. Tanıkların bir kısmı beni öğretmen, imam veya başka bir meslek sahibi olarak farklı şekillerde açıklamaktadır. Erzurum'da olmamama rağmen bazı tanıklar Erzurum'daymışım gibi açıklamada bulunmaktadır. Tanık beyanlarını ve iddianamede ileri sürülen isnatları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum. Eşim de tutukludur. Kişisel ve ailevi olarak zor durumdayız."

Tanık Çağrı Gülci beyanında, sanık Yiğit'i "Yavuz" kod adıyla ve 2013-2014 arasında KOM şubenin sivil imamı olarak tanıdığını söyledi.

Sanık Yiğit'in sorumlu olarak yukarıdan aldığı emirleri kendilerine ilettiğini anlatan Gülci, "İdari olarak görevden çıkarıldığımızda özellikle Anayasa Mahkemesinde dava açmamız için bizi yönlendirmişti. Göreve iade olduktan sonra KOM şubede çalışmak istemedim. Sanık ve onunla beraber sorumlu Turan kod adlı Halit buna çok kızdılar. Sanık cemaat yapılanması içerisinde yer alan bir kişidir. Kendisi ile ByLock programı üzerinden görüşmemiz oldu." diye konuştu.

Tanık Deniz Girgin de Yiğit'in cemaat adına sohbet veren biri olduğunu anlattı.

Hüsnü Cemal Keleş'in kendisini sanık Yiğit'le tanıştırdığını bildiren Girgin, şunları dile getirdi:

"Sanık, Karaçoban ve Tekman ilçesinden benim sohbetlerden sorumlu olmamı ve buradaki yapılan iş ve eylemleri takip ederek kendisine bildirmemi ve toplanan paraları kendisine getirmemi söylemişti. Ben de dediği gibi yapılan dini sohbetleri ve gerçekleşen eylemleri kendisine bildiriyor, toplanan paraları veriyordum. Kendisi ilçelerden sorumlu kişiydi. Sanıkla Eagle programı üzerinden görüşmeler yapıyordum. Bizlere bazı görev limitleri belirlerdi. Bu limitlere ulaştığımız takdirde Fetullah Gülen'in dua edeceğini veya hediye göndereceğini söylerdi."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alparslan Yiğit'in bu halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Alparslan Yiğit'in FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, ilçe sorumlusu olduğu ve KOM şubenin sivil imamı olduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Yiğit hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.







