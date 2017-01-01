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Tekerlekli sandalye basketbolda maçın ardından

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:14


KOCAELİ (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Kardemir Karabük'ü 74-49 yenerek 1-0 öne geçen Beşiktaş RMK Marine'nin antrenörü Tacettin Çıpa, son maçı da kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Çıpa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak kadro derinliklerinin iyi olduğu için bunun avantajını kullandıklarını belirterek, "Karabük, arka arkaya yaptığı maçların yorgunluğa rağmen maçın başında kafa kafaya dirençli bir şekilde oynadı ama biz biraz rotasyon yaparak, oyuncu fazlalığının avantajını kullandık." diye konuştu.

Ortaya koydukları performanstan dolayı oyuncularını tebrik eden Çıpa, "Oyuncularım, bu sene yaptıkları çalışmaların karşılığını aldılar. Son maçı da kazanarak seriyi 2-0'a getirip sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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