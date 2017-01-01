Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Projesi bölge toplantısı

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DENİZLİ (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlardan 60'dan fazlasının esnaf ve sanatkar olduğunu belirterek, "O gece yapılan mücadelenin mayasında Ahiliğin izlerini görüyorum." dedi.

Denizli Valiliği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Projesi bölge tanıtım toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

"Üretim-Tüketim, Sosyal Sorumluluk, Eğitim İş Modeli" ana başlıklarıyla düzenlenen toplantıda projeyle ilgili bilgi veren Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy, Ahi Evran'ın geliştirdiği modelin günümüze kadar gelen yansımalarının bulunduğunu, devletin toplumla bütünleşmesi anlamında önemli işlev üstlenen ahiliğin kurumsal olarak tekrar nasıl canlandırılabileceğinin tartışılacağını ifade etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Başkanı Mahmut Çelikus ise Ahilik bilincinin toplumda halen yaşadığını belirtti.

Anadolu'nun Moğol istilası sırasında en çok direniş gösteren Ahilerin 15 Temmuz darbe girişiminde de sahneye çıktığına dikkat çeken Çelikus, "Düşünün yine o esnaf ve sanatkarlar canlarını verdi, sakat kaldı ama ülkesini teslim etmedi. 15 Temmuz'da ne kadar esnaf şehit oldu, sayısını çıkardık. 60'dan fazla esnafımız şehit oldu, bir o kadar da gazimiz var. O gece sokağa çıkan esnaf ve sanatkarlar ezici bir çoğunlukta. Emniyet güçlerinden sonra en fazla şehit verdiğimiz meslek grubu esnaf ve sanatkarlar. O gece yapılan mücadelenin mayasında ahiliğin izlerini görüyorum." dedi.



Vali Ahmet Altıparmak ise üretmeyi seven bir kent olan Denizli'nin Ahilik bilincini yaşattığını dile getirerek, "Ahiliği gerçekten buralara getiren güven, dürüstlük, yalan söylememekse bizim öncelikle bu değerleri yeniden oturtmamız gerek. Değerler eğitiminin üzerinde önemli duruyoruz. Yalan söylememek, Ahi olmak, sevgiyle, saygıyla hizmet etmek... Bu kültürü yerleştirebilirsek o zaman işimiz kolay." dedi.

Projenin eylem planında, Ahiliğin yaygın olduğu Denizli, Ankara ve Kırklareli'de bölge tanıtım toplantılarının yapılması, ardından Türk kültür coğrafyasında da 5 ülkede bunun devam etmesi planlanıyor.



