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İlkokul öğrencileri 15 Temmuz kahramanlarını resmetti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:17

KONYA (AA) - Yusuf İzzettin Horasanlı İlkokulu öğrencilerinin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milletin ortaya koyduğu mücadeleyi anlattığı resimler, ilgi gördü.

Yusuf İzzettin Horasanlı İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "15 Temmuz Şehitleri ve Nazarlık" adlı resim sergisinin açılışı, okulun bahçesinde gerçekleştirildi. 9 aylık çalışma sonucunda hazırlanan sergide, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tablolar yer aldı.

Okulun 600 öğrencisinin, pastel, sulu, parmak boya tekniklerinin yanı sıra oyma, kesme, katlama yöntemlerini de kullanarak yaptığı 5 bin 200 eserin yer aldığı sergi, beğeni topladı. Sergiyi gezenler, tablolar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Projeye öncülük eden Sınıf Öğretmeni Ayşe Şule Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara böyle bir etkinliği yaptırmaktaki amaçlarının 15 Temmuz'u unutturmamak olduğunu söyledi.

Öğrencilere normal ders programlarındaki resim tekniklerini vererek çizim yapmalarını istediklerini anlatan Erzurum, "Sergimizi iki bölümden oluşturduk. Birinci bölümü 15 Temmuz şehitlerini anma ve onlara vefa borcumuzu ödemeydi. İkinci bölüm ise nazarlık temasıydı." dedi.

15 Temmuz temasını işlemeden önce öğrencilere o gün neler yaşandığını psikolojilerini etkilemeyecek şekilde anlattıklarını ifade eden Erzurum, şunlar dile getirdi:

"Çocuklarımıza o gece neler hissettiklerini sorduk. Kendilerine o günlerin yaşanmış bitmiş olduğunu, bunların bir daha gelmeyeceğini, bunun için onca şehit verdiğimizi anlattık. Daha sonra kendilerinden bu yaşadıklarımızı ifade etmelerini, dışa vurmalarını istedik. Bu çalışmaların içerisinde basından elde ettiğimiz resimler de vardı. Bunları kopyalama yöntemiyle çalıştık. Daha sonrasında ise çocuklarımızın kendi hedefleri gözlemleri ve dışa vurumları gerçekleşti. Bu şekilde şehitlerimizi anmış oldular. Burası bir ilkokul, minicik olmalarına rağmen çocuklarımız, deryalara ulaştı ve her biri 15 Temmuz'u tekrar yaşamış oldular. Öncelikli hedefimiz şehitlerimizi anmak ve o günü vurgulamaktı. Görünüyor ki, sergimiz amacına ulaşmış."

Erzurum, nazarlık teması ile de batıl inançlarla mücadeleyi vurgulamak ve topluma bunların meta olduğunu aktarmak istediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Emre Taşkın, resminde şehitlerin vatan için canlarını verirken bile birbirlerine yardım ettiği temasını işlediğini söyledi.

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