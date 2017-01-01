Düzce'de FETÖ/PDY davası

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Kocakovacık Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (KÖYDER) eski yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşmada, söz verilen bazı sanıklar savunmalarını yaptı. Sanık avukatları ise müvekkillerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bir bağlarının olmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, davada tutuklu bulunan sanıklardan Ali Kuş, Betül Akkoyun, Emrah Dinç, Ersin Torlak, Mustafa Kabukçu, Salih Veli, Salih Yıldırım ve Tuncay Gülmez'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davada tutuksuz yargılanan Abdullah Keskin, Erol Çınar, Fatih Şahin, Güler Karaca, İsmail Karaca, Kenan Şen, Mustafa Erol, Şerife Çakmak, Zeliha Yıldırım ve Zeynep Gezer'e yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartı koyulmasına karar verildi.

Ayrıca mahkeme heyeti, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile davaya katılan ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirten Betül Akkoyun'un talebi doğrultusunda, araştırma hastanesinden gelecek rapora göre tutukluluk durumunun tekrar gözden geçirilmesine karar verdi.

Duruşma, 24 Temmuz 2017 tarihine ertelendi.