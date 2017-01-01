Kanoyla Antalya'dan yola çıkan 2 arkadaş Kuşadası'nda

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AYDIN (AA) - Kanolarıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için denize açılan iki arkadaş, Kuşadası ilçesine vardı.

Kıyı güzelliklerini tanıtmak amacıyla bir sponsor aracılığıyla, 1 Nisan'da kanolarıyla Antalya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan turizmci Onur Erdoğan (38) ve İrfan Emek (40) Kuşadası'na geldi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 54 gündür kürek çektiklerini belirterek, "Buradan Özdere, Çeşme, İzmir ve Çanakkale derken İstanbul’a kadar gidip Beşiktaş İskelesi'nden çıkacağız. Yolculuğumuzu hava şartları elverdiği taktirde Temmuz'un ilk haftası olarak bitireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Yolculuk boyunca rüzgar ve dalgaların yoğun olduğu anlarda zorlandıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Yorucu ama inanılmaz zevkli geçti. Bitmesini istemediğimiz bir yolculuk bu. Kıyı güzelliklerini fotoğraflarla belgeliyoruz. Oluşturduğumuz sitede ve sponsorumuzun internet sitesinde yayınlayarak tanıtıyoruz. Sponsorumuz Alman bir turizm firması. Arkadaşım bu sitede Almanca canlı yayın yaparak kıyıları tanıtıyor."

Menderes Deltası'nın kıyısında sahilde bekleyen bir mülteci grupla da karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, "Aile Iraklı, erkeklerden biri Suriyeli. Önce yiyecek, içeceklerimizi verdik sonra sahil güvenliğe, jandarmaya haber verdik. Sahil güvenlik açıkta bekledi. Jandarma geldi. Aileyi alıp götürdüler. Savaş, yıkılan şehirler ve sonuç, televizyondan göründüğünden çok daha acı." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahatleri sırasında çok sayıda caretta caretta ve Akdeniz fokunu görme imkanı bulduklarını vurgulayan Emek de hava şartları dışında her şeyin güzel geçtiğini aktardı.

Çektikleri fotoğraf ve videoların takipçileri tarafından beğenildiğini söyleyen Emek, "Oluşturduğumuz sosyal paylaşım sitesinden Türkçe ve Almanca yayınladığımız paylaşımlar çok beğeni topluyor. Özellikle yurt dışından her paylaşımımız 6-7 bin kişi tarafından izleniyor, 10 binlerce kişi ise bizleri diğer paylaşım sitelerinden takip ediyor." ifadelerini kullandı.







