Cizre'de "il olma" sevinci

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ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Genel Kurulu'nda Şırnak'ın Cizre ile Hakkari'nin Yüksekova ilçeleriyle ilgili açıklamasını, Cizre'de yaşayan vatandaşlar memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen TOBB 73. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim." sözleri Cizre'de sevinç ve heyecan yarattı.

- Yılların il olma özlemi sona eriyor

Tarihi boyunca Mezopotamya'nın en önemli şehirleri arasında yer alan ve İslamiyet'in gelişi ile "yarımada" anlamına gelen Cezire adı verilen, Cumhuriyet döneminde ise ismi Cizre olarak değiştirilen ilçe, 1990 yılına kadar Mardin'e bağlı kaldı. 16 Mayıs 1990'da Siirt'in ilçesi olan Şırnak'ın vilayet yapılmasıyla Mardin'den ayrılarak Şırnak'a bağlanan ancak yıllardır il olma özlemi çeken Cizre'de yaşayan vatandaşlar, o dönem bu karardan duydukları memnuniyetsizliği düzenledikleri protesto eylemleriyle ifade etmişti.

Cizre, ilçe olmasına rağmen nüfus bakımından Şırnak'ı ikiye katlıyor. Cizre'de 132 bin 857, Şırnak'ta ise 61 bin 335 kişi yaşıyor.

Şırnak, Şerafettin Elçi Havalimanı'na 55 kilometre, Cizre ise 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Sınır kapısına olan yakınlığı, iklim koşulları ve ovada bulunması gibi coğrafi konumuyla Şırnak'a oranla daha avantajlı olan Cizre, sanayileşme konusunda da önde yer alıyor.

- "Cizre çoktan il olmayı hak etmişti"

Cizre Muhtarlar Derneği Başkanı Necmettin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cizre'nin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Cizre'nin peygamber şehri olduğunu anlatan Özer, "Cizre çoktan il olmayı hak etmişti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

- "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberdir"

Tarım Kredi Kooperatifi Cizre Temsilcisi Bedirhan Şık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlediklerini ve açıklamalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Cizre'nin ilim, irfan şehri olduğunu vurgulayan Şık, bekledikleri haberi aldıklarını aktardı.

Şık, Cizre'nin il olması kararının Cumhurbaşkanı ve devletin kararı olduğuna işaret ederek, "Uzun zamandır beklediğimiz müjdeli haberdir. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bu mutluluğu Şırnak halkı ile kutlamak istiyoruz. Çünkü hepimiz aynı topraklar da yaşayan insanlarız. Bunun en kısa zamanda yürürlüğe girmesini istiyoruz. Rabbim, ilimize, ülkemize barış ve huzur getirsin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı en yakın zamanda Cizre ilimizde ağırlamak için hazırlıklara başlayacağız." diye konuştu.

- "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin"

Vatandaşlardan Hüsnü Özalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyada örnek gösterilecek bir lider olduğunu belirterek, Cizre'nin il olacağını Cumhurbaşkanından duymanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Özalp, "Çok sevindim. Cizre'nin il olması sürpriz değil, bunu hak ettiği içindir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Osman Aydın da kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Yıllardır bekliyorum, sonunda Cizre il olacak." ifadesini kullandı.

Esnaf Ebubekir Kozan da Cizre halkı olarak kararı sevinçle karşıladıklarını bildirdi.



