Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 2 kişiye 6 yıl üçer ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Ahmet Turan ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen meslekten ihraç edilen öğretmen Ahmet Turan, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Turan, söz konusu yapıyla hiçbir bağlantısının olmadığını, toplantılarına gitmediğini ve himmet toplamadığını iddia etti.

Sanık Turan, ByLock uygulamasını kullanmadığını ileri sürerek, "Telefonu Almanya'dan bir akrabam göndermişti. İkinci el olarak kullanmaya başladım. Yurt dışında benden önce kullanılmış olabilir. Bu nedenle dijital materyal raporunu kabul etmiyorum." dedi.

Gebze'de 32 yıldır öğretmen olarak görev yaptığını ve bu nedenle ilçede tanınan biri olduğuna dikkat çeken Turan, şunları kaydetti:

"Ben kesinlikle örgütsel bazda herhangi biriyle iletişim kurmadım. BİMER'e yapılan ihbarda benim ismim karıştırılmıştır. İhbardaki Ahmet Turan isimli kişi iş adamıdır. Gebze'de tanınan bir kişidir, kendisi 3 yıl önce öldü. Bank Asya'ya Fetullah Gülen'in talimatına uyarak para yatırmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkemede görülen diğer bir duruşmada hakkında aynı suçtan dava açılan tutuklu sanık Zinnure Kazancı'nın da yargılanmasına devam edildi.

ByLock tespiti yapılan telefon hattının kendi adına kayıtlı olduğunu ama kullanmadığını öne süren Kazancı, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.