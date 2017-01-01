ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarmanın durduğu araçtan boynuz, trofe ve kürk çıktı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:39

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada, geyik ve karaca boynuzları, trofe, post ve kürk ele geçirdi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan Gürcistan vatandaşı A.I'nın kullandığı otomobilde arama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada, 7 tek geyik boynuzu, 4 çift karaca boynuzu, 1 karaca trofesi, 1 boynuzlu geyik trofesi, 9 sansar postu ve 3 kürk ve kürklere ait yakalık ele geçirildi. Ele geçirilen boynuzlar, trofeler, post ve kürkler Bolu Milli Parklar İI Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücü A.I ise kimlik ve adres tespiti yapılarak serbest bırakıldı."

İLGİLİ HABERLER
TEM otoyolunda çalışma
YEREL

TEM OTOYOLUNDA ÇALIŞMA
Yaralı bulunan Yılkı Atı Ankara'ya gönderildi
YEREL

YARALI BULUNAN YILKI ATI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Başkan Yılmaz mahalle muhtarlarıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN YILMAZ MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞTU
Boluspor taraftarından hakem tepkisi
YEREL

BOLUSPOR TARAFTARINDAN HAKEM TEPKİSİ
Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkçı:
YEREL

BOLUSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇARIKÇI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi