Jandarmanın durduğu araçtan boynuz, trofe ve kürk çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada, geyik ve karaca boynuzları, trofe, post ve kürk ele geçirdi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde durdurulan Gürcistan vatandaşı A.I'nın kullandığı otomobilde arama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada, 7 tek geyik boynuzu, 4 çift karaca boynuzu, 1 karaca trofesi, 1 boynuzlu geyik trofesi, 9 sansar postu ve 3 kürk ve kürklere ait yakalık ele geçirildi. Ele geçirilen boynuzlar, trofeler, post ve kürkler Bolu Milli Parklar İI Müdürlüğüne teslim edildi. Sürücü A.I ise kimlik ve adres tespiti yapılarak serbest bırakıldı."