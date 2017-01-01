Kocaeli'de hırsızlık iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 farklı evden toplam 90 bin lira çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki üç evden toplam 90 bin lira çalındığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Ü.K, T.K, G.Ç, Z.L. ve S.Y. olduğunu belirledi.
Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Çayırova'daki bir eve düzenlenen operasyonda söz konusu kişileri gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.