Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,50-8,40 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,50
|8,40
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|2,00
|7,30
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|0,88
|0,88
|MTS
|Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı
|Kg
|1,21
|1,50
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,50
|6,15
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,10
|6,10
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (sığır)
|Kg
|19,33
|24,00
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,05
|1,14
|MTS
|Kuru meyveler
|Kabak çekirdeği
|Kg
|10,30
|10,75
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.818,75
|4.818.75
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış