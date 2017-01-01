Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 ayrı serada 6 bin 372 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Pamukova İlçe Jandarma ve KOM ekiplerince Turgutlu Mahallesi'nde kenevir ekimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 7 ayrı sera içerisinde toplam 6 bin 372 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.