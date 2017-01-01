Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde farklı adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.A. ile R.Ü., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 80,5 gram Sentetik Kannobinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 180 liraya el konuldu.
Şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin elliği tespit edilen şüpheli 3 kişiye de 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.A ve R.Ü, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.