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Edirne'de, 57. Alay Sergi Salonu açıldı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:01
Edirne'de, 57. Alay Sergi Salonu açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 57. Alay Sergi Salonu, düzenlenen törenle açıldı.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen törende, Edirne Valiliği mehteran takımı konser verdi. Dua edilmesinin ardından vatandaşlara Çanakkale Savaşları'nda Türk askerinin bir öğünü olan ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Taner Albayrak, burada yaptığı konuşmada, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 57. Alay'ın bulunmadığını bu sebeple de ülkü erlerinin milletin 57. alayı olduğunu söyledi.

Türk düşmanları ve işbirlikçilerinin Türk topraklarında 57. Alay'ın tükenmeyeceğini öğrendiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu durumu simgeleştirmek için Sayın Genel Başkanım Olcay Kılavuz Bey'in takdirleriyle 57. Alay sancağı ilk olarak Kütahya Ülkü Ocakları'na verildi, bu sene de bizlere takdim ettiler. 57. Alay Sancağı'nı Edirnemize getirmekten, bir yıl onu ağırlamaktan ötürü büyük bir şeref duymaktayız. 57. Alay binlerce dizelik kahramanlık şiiri olan Türk tarihinin şanlı bir satırıdır. Çanakkale'ye dadanmış düşman kuvvetlerinin karşısında etten, kemikten bir kale gibi durarak İstanbul'a geçmelerine müsaade etmemişler. Türkün payitahtına, namusuna leke sürdürmemişler."

Konuşmanın ardından törene katılanlar 57. Alay'ın benzeri sancağı ve Çanakkale Savaşları'nda askerlerin kullandığı eşyaların yer aldığı sergi salonunu ziyaret etti.

Törene, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


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