Gaziantep'te parkta cenin bulundu

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek cenin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi 25 Aralık Mahallesi Hobi Bahçesi Parkı'nda vatandaşlar, yere hafif gömülü bir poşet olduğunu görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede, poşetin içinde, yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen cinsiyeti erkek cenin olduğunu belirledi.

Cenin, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, cenini bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

