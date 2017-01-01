ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bisiklet: Uluslararası Medeniyet Turu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:08
Bisiklet: Uluslararası Medeniyet Turu


BATMAN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyet Bisiklet Turu'nun Batman'daki ikinci etabı tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya ve Sırbistan'dan, 4 kategoride 152 sporcunun katıldığı bisiklet turunun startını Batman Valisi Ahmet Deniz verdi.

Vali Deniz, "Bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Hak eden kazansın." dedi.

Turgut Özal Bulvarı’nın parkur olarak kullanıldığı yarışma, 10 tur olarak gerçekleştirildi.

Bisiklet turunun Batman'da yapılan ayağında, büyük erkekler kategorisinde Abdulkadir Kelleci, genç erkekler kategorisinde Ahmet Örencik, master erkekler-35 kategorisinde Nevzat Kıral, yıldız erkekler A kategorisinde ise Ramazan Dağlı birinci oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporcular altınla ödüllendirildi.

Yarışmanın üçüncü etabı yarın Diyarbakır'da yapılacak.


İLGİLİ HABERLER
Şehit ve gazi yakınlarından Kaymakam Beyaz'a ziyaret
YEREL

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN KAYMAKAM BEYAZ'A ZİYARET
Sason'da 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL

SASON'DA 350 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Bitki sağlığındaki sorunlarla ilgili toplantı yapıldı
YEREL

BİTKİ SAĞLIĞINDAKİ SORUNLARLA İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
Anı yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi
YEREL

ANI YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE PLAKET VERİLDİ
Batman'da ambulans sürücülerine eğitim
YEREL

BATMAN'DA AMBULANS SÜRÜCÜLERİNE EĞİTİM
Hasankeyf'te 'Kardeşlik projesi çalıştayı' hazırlıkları
YEREL

HASANKEYF'TE 'KARDEŞLİK PROJESİ ÇALIŞTAYI' HAZIRLIKLARI
&quot;100 yıl önce Hasankeyf&quot; resim sergisi
YEREL

"100 YIL ÖNCE HASANKEYF" RESİM SERGİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi