Bisiklet: Uluslararası Medeniyet Turu

BATMAN (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyet Bisiklet Turu'nun Batman'daki ikinci etabı tamamlandı.
Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya ve Sırbistan'dan, 4 kategoride 152 sporcunun katıldığı bisiklet turunun startını Batman Valisi Ahmet Deniz verdi.
Vali Deniz, "Bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Hak eden kazansın." dedi.
Turgut Özal Bulvarı’nın parkur olarak kullanıldığı yarışma, 10 tur olarak gerçekleştirildi.
Bisiklet turunun Batman'da yapılan ayağında, büyük erkekler kategorisinde Abdulkadir Kelleci, genç erkekler kategorisinde Ahmet Örencik, master erkekler-35 kategorisinde Nevzat Kıral, yıldız erkekler A kategorisinde ise Ramazan Dağlı birinci oldu.
Organizasyonda dereceye giren sporcular altınla ödüllendirildi.
Yarışmanın üçüncü etabı yarın Diyarbakır'da yapılacak.