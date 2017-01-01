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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:23

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kuyumcu dükkanına soygun amacıyla giren 2 kişiden biri, iş yeri sahibiyle girilen silahlı çatışma sonucu yaşamını yitirdi.

Maaşkuyu Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına yüzlerini gizleyerek giren biri kadın 2 kişi, iş yeri sahibi Şükrü Ekinci'ye silah çekip, altınları almaya çalıştı.

Ekinci'nin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada iş yeri sahibi ile 2 zanlı yaralandı. Hafif yaralanan kadın zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Yaralanan iş yeri sahibi ile zanlı, ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İş yeri ve çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

- Olay güvenlik kamerasında

Kuyumcu dükkanında çıkan çatışma, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, baba Ömer ve oğlu Şükrü Ekinci, vitrine altınları dizdikleri sırada yarım açık olan kepengin altından elleri silahlı ve yüzleri kapalı biri kadın 2 kişinin iş yerine girmesi yer alıyor.

Zanlılarla yaşanan silahlı çatışmanın yansıdığı kayıtlarda, kadın zanlının kaçtığı, erkek şüphelinin de yaralanarak yere düştüğü görülüyor.


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