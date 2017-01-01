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VAN (AA) - Başbakanlık tarafından desteklenen ve Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği'nce düzenlenen "İlden İle Gönül Köprüsü Futbol Turnuvası"nın finali yapıldı.

Van Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvanın final maçına, Galatasaray ve milli takımın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan ile ses sanatçısı Murat Kekilli de katıldı.

Turnuvanın finali kırmızı ve beyaz takımlarının maçıyla başladı. Selçuk İnan, karşılaşma öncesi her iki takım oyuncularını kutladı.

Başbakan Danışmanı Adnan İnanç, Van Valisi İbrahim Taşyapan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, ses sanatçısı Murat Kekilli ve Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş gibi isimler beyaz takım formasını giydi.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Büyükşehir Belediyespor Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Turgay Karatekin ve çok sayıda kamu kurum kuruluş müdürü ise kırmızı takımda yer aldı.

Kırmızı takımın 3-1 kazandığı maç sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan dernek başkanı Yücebaş, turnuvanın dostluk ve kardeşliğe katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk İnan, Başbakanlığın desteklediği etkinliğin önemine değindi.

Burada insanlarla tanışmanın kendisi açısından önemli bir ayrıcalık olduğunu aktaran Selçuk, "Van'daki çok sayıda çocuk ve genci spora teşvik etmek için burada bulundum. Bu bir projeydi. Bana göre bu projelerin daha da artması gerekiyor. Buradaki çocukları biraz olsun sevindirebildiysek ve spora teşvik edebildiysek, ne mutlu bize. Mutlu ve gururluyum." diye konuştu.