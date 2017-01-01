FETÖ'nün Söke yapılanması davası

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AYDIN (AA) - Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki öğretmenler yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 12'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Tiyatro Salonu'nda görülmeye başlanan davanın 2. duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmanın yapılacağı salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmayı izleyecek sanıkların yakınları x-ray cihazından geçirildi.

Tutuksuz sanıklar, FETÖ üyeliği iddialarını kabul etmediklerini belirtti.

Sanık avukatlarının savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Özcan B, Alper B, Şuayip Ö. ve Seyfettin K'nin tahliyesine karar verdi.

Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı İlhan Köse tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, 12'si tutuklu 23 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt faaliyetlerine katılmak" suçlarından 7,5 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor.