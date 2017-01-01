Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesi davası (1)

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MARDİN (AA) - Mardin'in Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Saime Ateş Mesutoğlu ve Hüseyin İzci hazır bulunurken, başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Nursel Eser, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Bağı, Fikret Deniz, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunma yapan tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu, Kaymakamlıkta şef olarak görev yaptığını, saldırının ardından kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edildiğini söyledi.

Mesutoğlu, kardeşinin terör örgütü PKK üyesi olması dolayısıyla bombalı saldırının üzerine yıkılmak istendiğini öne sürdü.

Şehit Kaymakam Safitürk ile çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu dile getiren Mesutoğlu, üzerinde kılı bulunduğu tespit edilen eldiveni olaydan 5-6 gün önce odasındaki çiçeklerin toprağını değiştirmek için evinden getirdiğini söyledi.

Eldivenleri Kaymakamlık binasının tuvaletin penceresinden attığına ilişkin iddianın gerçek olmadığını savunan Mesutoğlu, "Binanın 24 saat kamerayla izlendiğini bilen birinin eldiveni atması söz konusu olamaz. Olayda yaralanmam dolayısıyla hastanede tedavi edilirken serum takılması için elime iğne aparatı takıldı. Emniyette gözaltındayken bu çıkarıldı. Eldivendeki çıkan kıllar da aparata yapışan kıllardır. Olayla ilgim yok, bu bir kumpastır. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

- "Bu olayın arkasında FETÖ'nün olduğunu düşünüyorum"

Tutuklanmadan önce Derik Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığını ve bu nedenle şehit Kaymakam Safitürk ile yakın çalıştığını aktaran tutuklu sanık Tahsin Erdaş ise Safitürk'ün görev yaptığı sürede PKK ve FETÖ ile yoğun mücadele ettiğini belirtti.

Erdaş, Derik Belediyesine geçici işçi alımında kendilerine önerilen bazı kişileri FETÖ ile bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle kabul etmediklerini bu nedenle hedef olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile yapmış olduğu mücadele nedeniyle bu olayın arkasında FETÖ'nün olduğunu düşünüyorum. Safitürk, FETÖ ile bağlantısı bulunan kişileri anında ilgili birimlere bildiriyordu. Ankara'ya toplantıya gitmeden önce ilçede emniyette FETÖ ile ilgili tespit ettiği bazı bilgileri dönüşte vali beye sunacağını ve onun talimatı doğrultusunda hareket edeceğini bize söyledi."

Şehit Safitürk ile günün 8 saatini birlikte geçirdiğini ve ona yönelik saldırının içerisinde bulunmasının söz konusu olmayacağını savunan Erdaş, beraatini talep etti.

Şehidin babası Asım Safitürk ile bazı şehit yakınlarının da katıldığı duruşmayı, Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Derik Kaymakamı Hakan Kafkas da izledi.

4 saat süren ilk oturumun ardından duruşmaya 30 dakika ara verildi.

- İstenilen ceza

İddianamede, sanıklardan Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Devran Aslan, Fikret Baği, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Deniz, Mehmet Ali Yazıl, Nursel Eser, Saime Ateş Mesutoğlu, Şerif Mesutoğlu, Tahsin Erdaş, Vedat Erol, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hakkında, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu malına zarar vermek", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirilmesi" ve "6136 sayılı Yasa'nın 12. maddesine muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 23 yıldan 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik Kaymakamlığındaki makam odasında 10 Kasım 2016'da düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.



(Sürecek)