MSKÜ'de mezuniyet heyecanı

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 7 bin öğrenci için tören düzenlendi.

MSKÜ Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen, 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Mansur Harmandar, törende yaptığı konuşmada, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmişlik düzeyini, uluslararası saygınlığını ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için gerekli olan insan kaynağını yetiştiren en önemli kurumların üniversiteler olduğunu belirtti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin geniş bir görüş alanına sahip, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, bilgiyi geliştirerek, çoğaltarak paylaşan uluslararası düzeyde bir üniversite olduğunu anlatan Harmandar, "Bu yıl 7 bin öğrenciyi mezun ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 65 bin öğrencimizi mezun ettik. Üniversitemiz için bu büyük bir başarı. Üniversiteler akademik özgürlüğe sahip devletin önemli kurumlarıdır. Üniversitelerin görevi ülkenin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirmek ve toplumun hizmetine sunmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üniversiteyi birincilikle bitiren Spor Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Gözdecan Doğruer'e diploma ve hediyeleri Muğla Vali Vekili Kamil Köten tarafından verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Bilal Saydam, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Harmandar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından, eğitim gördükleri fakültelerde, yüksekokullarda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.

Törende MSKÜ halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu.



Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.