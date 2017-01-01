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Bartın'da FETÖ/PDY davası

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:09
Bartın'da FETÖ/PDY davası

BARTIN (AA) - Bartın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan, aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 7 polisin yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen Ali Güngör, Ergün Özşahin, Eyüp Demir, Mehmet Kirici, Mehmet Demir, Murat Sarı, Mustafa Bozkurt ve avukatları ile yakınları katıldı.

Sanıklardan eski emniyet müdürü Murat Sarı, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Aynı duruşmada hakim karşısına çıkan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Bartın Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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