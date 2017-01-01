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İrlandalı turist otel odasında ölü bulundu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 22:20
İrlandalı turist otel odasında ölü bulundu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen İrlanda uyruklu turist, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, tatil için Bodrum ilçesine gelen İrlandalı Grant Rees (44) ile Howard Malcolm, Gümbet Bardakçı Koyu'ndaki bir otele yerleşti.

İddiaya göre, odalarında uyuyan iki turistten Rees'in akşam saatlerinde uyanmaması üzerine arkadaşı Malcolm, durumu otel yetkililerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Rees'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Rees'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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