Antik gözetleme kulesinde izinsiz kazı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, izinsiz kazı yaptığı öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yava Mahallesi'nde Helenistik döneme ait gözetleme kulesinin bulunduğu bölgede araştırma yaptı.
Arkeolojik sit alanında kazı yaptığı ileri sürülen Erhan E, Sezer D, Mesut A, Nuh T, Vedat K. ve Ahmet A. ekiplerce gözaltına alındı.
Olay yerine yakın bir alanda zanlılara ait olduğu tespit edilen araçlardaki aramada ikişer kazma, kürek ve eldiven, manivela, hilti ucu ile farklı ebatlarda 3 halat ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin destek istemesi üzerine olay yerine gelen Muğla Müze Müdürlüğü ekipleri, zanlıların izinsiz kazıyla kültür varlıklarını tahrip ettikleri yönünde rapor hazırladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si serbest bırakılırken, diğerleri hakkında adli kontrol şartları uygulanması kararlaştırıldı.