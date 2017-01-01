Güney Kore'den Adıyamanlı Kore gazilerine vefa

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ADIYAMAN (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, 66 yıl önce Kore Savaşı'na katılan Adıyamanlı gaziler ile bir araya geldi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliğince organize edilen ve Türkiye Petrolleri Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ile Güney Kore Milli Marşı'nın çalınmasıyla başladı.

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesıc Park, programda yaptığı konuşmada, Adıyamanlı Kore gazileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şunları belirtti:

"67 yıl önce 8 bin kilometre uzaklıkta bulunan Güney Kore'ye gelen 20 bin Türk askerine minnet duygularımızı iletiyoruz. Sadece orada bizim için savaşmadınız. Orada çocuklarımızla birlikte ekmeğinizi de paylaştınız. Kore halkı bunu çok iyi biliyor. Bunun sebebinin Türk askerinin orada gösterdiği kahramanlık ve fedakarlık olduğuna inanıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyorum."

Vali Abdullah Erin de Güney Kore halkının zor durumda kaldığı bir dönemde Adıyamanlıların onların yanında yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Erin, Jaesıc Park ve beraberindeki heyete Adıyaman'a özgü el dokuması kilim ile plaket verdi.

Programda, Güney Kore Ankara Büyükelçiliği dans topluluğunca bir gösteri yapıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan da "Mehmedim" adlı şiirini okudu.