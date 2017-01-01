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Trakya'da huzur operasyonu

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 23:43
Trakya'da huzur operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye genelinde yapılan "Güven Huzur-6" operasyonu" kapsamındaki denetimlerinde drone kullandı.

Jandarma ekipleri, otoban gişeler mevkisinde, aranan kişi ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla geniş çaplı çalışma yaptı.

Ekipler gişelerden kente giren araçları ararken diğer ekip ise drone ile gişelere girişte olası asayiş durumunu havadan kontrol etti. Ayrıca jandarma ekipleri hassas burunlu köpeklerle araçlarda arama yaptı.

Jandarma, 28 noktada 180 personelle denetimlerini gerçekleştirdi.

-Polise mukavemete gözaltı

Edirne'de, polis ise kentin girişi ile hareket olan noktalarda 100'e yakın personelle denetimini gerçekleştirdi.

Karaağaç Mahallesi'nden kent merkezine giden alandaki denetim sırasında durdurulan aracın yolcu koltuğundan inen ve alkollü olduğu belirlenen bir kişi polis ekiplerine mukavemet gösterdi.

Polislerin denetimlerini engelleyen tavırları nedeniyle ve tartışma yaşadığı polisin şikayetçi olması sonrası alkollü şahıs gözaltına alındı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da hem kent merkezi hem de ilçelerde operasyon kapsamında denetimler yapıldı.

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