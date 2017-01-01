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Direksiyonda kalp krizi geçiren tır şoförü öldü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 00:58
Direksiyonda kalp krizi geçiren tır şoförü öldü

YALOVA (AA) - Yalova'da araç kullanırken kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Kocaeli istikametine giden Mehmet Kılınç (45) idaresindeki 16 ZB 202 plakalı iplik yüklü tır, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu Tonami Köprülü kavşağındaki bariyerlere çarptı.

Devrilen tır, köprüde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Yalova İtfaiyesinden ekipler sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda, araçta sıkışan şoför çıkarıldı. Kılınç'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Öte yandan, tır kaldırılıncaya kadar Kocaeli istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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