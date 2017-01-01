"Türkiye Huzur" uygulaması

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KONYA/AKSARAY (AA) - Yurt genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6" kapsamında Konya ve Aksaray'da denetimler gerçekleştirildi.

Konya'da yaklaşık 500 polisin katılımıyla kent genelindeki umuma açık yerler ile araçlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Kentte araçlarda arama yapılarak, umuma açık yerlerde bulunan vatandaşlar Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.

Kontrollerde bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda merminin ele geçirildiği öğrenildi.

- Aksaray

Aksaray'da uygulama kapsamında Terör, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme Şubelerine bağlı 240 polis, sabit yol uygulamasında görev alarak, eğlence mekanlarını ve umuma açık yerleri denetledi.

Umuma açık yerlerde bulunanların GBT sorgulamalarına tabi tutulduğu uygulamada, kent giriş ve çıkışlarındaki 11 noktada araçlar arandı.

Uygulamada, 57 iş yeri denetlendi, bin 848 kişi GBT sorgulamasından geçirildi, bazı suçlardan arandığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Yol kontrollerinde ise 720 araçta yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 30 araç sahibine 22 bin 537 lira ceza uygulandı, 7 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca kontrollerde 5 gram esrar, iki kuru sıkı tabanca, iki av tüfeği, iki ruhsatsız tüfek ve 7 fişek ele geçirildi.