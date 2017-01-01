Kayınpeder ile damadın kavgası cinayetle bitti

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, İnköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin D. ile damadı Bilal Doğru (23), henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartıştı.

Daha sonra Hüseyin D, Akkent Mahallesi yakınında bir arazide kendisini bekleyen damadıyla konuşmaya gittiğinde aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D, yanında bulunan av tüfeğiyle Doğru'yu başından vurdu.

Olay yerinde yaşamını yitiren Bilal Doğru'nun cesedi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayetin ardından kaçan Hüseyin D. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.