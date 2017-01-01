Uygulama noktasında polis memuruna otomobil çarptı

BURSA (AA) - Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğünün uygulama noktasında görev yaparken bir otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Sadık Erbaş (27) yönetimindeki 16 JSU 67 plakalı otomobil, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki uygulama noktasında kontrolden çıkarak yol kenarında çalışma yapan polis memuru Salih Öner'e çarptı.
Kazada yaralanan trafik polisi Öner, 112 Acil Servis ekiplerince olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da hastaneye gelerek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Otomobil sürücüsü Erbaş ise polis tarafından gözaltına alındı.