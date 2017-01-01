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"Türkiye Huzur" uygulaması

25 Mayıs 2017 Perşembe, 03:55

BURSA/BİLECİK (AA) - Yurt genelinde düzenlenen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 6" kapsamında Bursa ve Bilecik'te denetimler gerçekleştirildi.

Bursa'da yaklaşık 850 polisin katılımıyla kent genelindeki umuma açık yerler ile araçlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Umuma açık yerlerde bulunanların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarına tabi tutulduğu uygulamada, kent giriş ve çıkışlarındaki noktalarda araçlar arandı.

Uygulamada, bin 242 kişi Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Bilişim Sistemi sorgulamasından geçirildi ve arandığı belirlenen 32 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin 765 araçta yaptığı denetimlerde ise trafik kurallarına uymadığı belirlenen 36 araç sahibine toplam 18 bin 730 lira ceza kesildi.

Ayrıca kontrollerde 129 kilogram narkotik madde, 2 bin 810 kaçak sigara, 4 ruhsatsız tabanca, iki kuru sıkı tabanca, bir av tüfeği, iki çalıntı otomobil ile bir çalıntı motor ele geçirildi.

- Bilecik

Bilecik'te uygulama kapsamında görev alan 171 polis, eğlence mekanları ve umuma açık yerleri denetledi.

Umuma açık yerlerde bulunanların GBT sorgulamalarına tabi tutulduğu çalışmalarda, kent giriş ve çıkışlarındaki 18 noktada araçlar arandı.

Uygulamada, GBT sorgulamasından geçirilen 803 kişiden bazı suçlardan arandığı tespit edilen 3'ü gözaltına alındı. Yol kontrollerinde ise 363 araçta yapılan denetimlerde 85 araç sürücüsüne toplam 13 bin 880 lira ceza uygulandı.

Bozüyük ilçesinde ruhsatsız av tüfeği ve kesici delici alet, Osmaneli ilçesinde de yaklaşık iki gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, uygulama noktalarını gezip polisleri denetleyerek güvenlik önlemi alınması konusunda uyarılarda bulundu.

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