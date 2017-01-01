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Trafik kazası evli çifti ayırdı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 04:48

ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Güneş'in kullandığı 01 SP 155 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da İhsan U. idaresindeki 01 ST 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden İbrahim Güneş ile bulunduğu otomobilden fırlayarak diğer aracın altında kalan eşi Deniz Güneş yaralandı. Kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Deniz Güneş'i Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine, İbrahim Güneş'i ise Adana Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yaralılardan Deniz Güneş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alkollü olduğu belirlenen İhsan U. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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