ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Düzce'de trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:44

DÜZCE (AA) - TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova-Yeşilyayla mevkisinde seyreden 67 LY 898 plakalı tırın şoförü Hasan Bilen, aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Bilen, araçtan inip arka tırın kısmına geçtiği sırada Okan Yılmaz Şentürk yönetimindeki 33 CVA 85 otomobil, önce şoföre, daha sonra da tıra ve bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle yolda metrelerce sürüklenen tır şoförü Bilen ile sürücü Şentürk ve yanındaki Bider Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Behsat Doğan ise kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altında alınan Fatih Yıldız'ın sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Düzce'de FETÖ/PDY davası
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY DAVASI

AR-GE destekleri bilgilendirme günü yapıldı
YEREL

AR-GE DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME GÜNÜ YAPILDI
DTSO'dan Kaynaşlı AKV ilköğretim okuluna kitap hediyesi
YEREL

DTSO'DAN KAYNAŞLI AKV İLKÖĞRETİM OKULUNA KİTAP HEDİYESİ
Düzce Üniversitesinin enstitüleri değerlendirildi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİNİN ENSTİTÜLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
Başkan Yiğit'ten müjde
YEREL

BAŞKAN YİĞİT'TEN MÜJDE
Özel öğrenciler mezun oldu kep giydi
YEREL

ÖZEL ÖĞRENCİLER MEZUN OLDU KEP GİYDİ
Öğrencilerden hayırsever iş adamına vefa örneği
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HAYIRSEVER İŞ ADAMINA VEFA ÖRNEĞİ
İşçi işveren sorunları konuşuldu
YEREL

İŞÇİ İŞVEREN SORUNLARI KONUŞULDU
Dilara Bozan gurur kaynağımız oldu
YEREL

DİLARA BOZAN GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU
üzce güreş salonu açılıyor
YEREL

ÜZCE GÜREŞ SALONU AÇILIYOR
Vali Dağlı bu kez Suriyelileri dinleyecek
YEREL

VALİ DAĞLI BU KEZ SURİYELİLERİ DİNLEYECEK
Kent müzesi basına tanıtılacak
YEREL

KENT MÜZESİ BASINA TANITILACAK
Kentsel dönüşümde ilk kepçe vuruldu
YEREL

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İLK KEPÇE VURULDU
Asfaltlanan cadde ve sokaklara yol çizgileri çiziliyor
YEREL

ASFALTLANAN CADDE VE SOKAKLARA YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLİYOR
Babasının ağlamasına dayanamadı başarıyı yakaladı
YEREL

BABASININ AĞLAMASINA DAYANAMADI BAŞARIYI YAKALADI

Düzce rengarenk hale geldi
YEREL

DÜZCE RENGARENK HALE GELDİ
Trekkıng parkuru yapılıyor
YEREL

TREKKING PARKURU YAPILIYOR
Türkiye'de ilklerin oyuncusu Düzceli Aydan Çakır
YEREL

TÜRKİYE'DE İLKLERİN OYUNCUSU DÜZCELİ AYDAN ÇAKIR
EN ÇOK OKUNANLAR
Galatasaray'ın eski başkanı Ali Tanrıyar hayatını kaybetti
FUTBOL

GALATASARAY'IN EFSANE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

 1
  • 2 'Çılgın Bediş'in Abdül'ü yıllar sonra ortaya çıktı
  • 3 Sıra dışı kaçakçılık yöntemi! Şeytanın bile aklına gelmez
  • 4 Öksüz'ü bırakan eski hakim: FETÖ abisiyim