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Bolu'da otobüs dere yatağına düştü: 7 yaralı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 09:52
Bolu'da otobüs dere yatağına düştü: 7 yaralı

BOLU (AA) - Bolu'dan Mudurnu ilçesine yolcu taşıyan otobüsün dere yatağına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine seyreden ve içerisinde yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu İsmail Şen idaresindeki 14 LF 307 plakalı yolcu otobüsü, Çepni köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına düştü.

Kazada sürücü Şen ve otobüsteki 6 yolcu yaralandı.

Diğer yolcuların yardımıyla otobüsten çıkarılarak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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