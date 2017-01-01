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Kırklareli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:15

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ şüphelilerine yönelik, Kırklareli merkezli İstanbul, Gaziantep, Ankara, Hatay, Balıkesir, Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, örgütle bağlantılı, KHK ile kapatılan Lüleburgaz'daki okulun "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen eski öğretmenleri ve yurt sorumlusu 10 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

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