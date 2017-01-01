Kayseri'deki avukatlara yönelik FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 avukat, adliyeye gönderildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri Barosu avukatlarından eski Fazilet Partisi ve Saadet Partisi il başkanı Mustafa A. ile F.K, H.H.A, H.Ş, K.B.Ö, N.B.K, N.K, S.A. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Öte yandan örgütle irtibatlı şirketlerde çalışan ve örgüte üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç. ile S.K.Ç. de emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.