Danimarka Mülteci Konseyi Hatay'da

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, geçici koruma kapsamında kentte misafir edilen Suriyelilere yönelik çalışma yürüten Danimarka Mülteci Konseyi üyelirini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Andreas Kamm, Danimarka Mülteci Konseyi Kıdemli Müşaviri Scott Tind, Danimarka Mülteci Konseyi Türkiye Koordinatörü Martine Villeneuve, Danimarka Mülteci Konseyi İrtibat Sorumlusu Gökhan Güler, Vali Ata'yla bir süre görüştü.

Ata, ziyaretteki konuşmasında, kentteki Suriyelilere yönelik olumlu çalışmalarından dolayı Danimarka Mülteci Konseyine teşekkür etti.

Suriye krizi başladığından beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriyelilere eğitimden, sağlığa her türlü hizmeti özverili bir şekilde verdiğini belirten Ata, Türkiye'deki Suriyelilere yönelik faaliyet gösteren yabancı sivil toplum kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

Ata, Danimarka Mülteci Konseyinin yabancı sivil toplum kuruluşları içinde verimli ve düzenli çalışmalara imza atan bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Danimarka Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Kamm ise bir insani yardım kuruluşu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriyelilere karşı kadirşinas ve hoşgörülü tavrını çok takdir ettiklerini kaydetti.